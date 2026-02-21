Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aysu Baceoğlu: Bir daha aramadı - Magazin haberleri

        Aysu Baceoğlu: Bir daha aramadı

        Aysu Baceoğlu, katıldığı programda Cem Yılmaz'dan 10 kişilik protokol davetiyesi talep ettiğini, ünlü komedyenin; "Beş dakikaya arıyorum" demesine rağmen bir daha dönüş yapmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir daha aramadı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şarkıcı Aysu Baceoğlu, katıldığı bir programda Cem Yılmaz'dan 10 kişilik bilet istediğini ancak bu talebinin karşılıksız kaldığını açıkladı.

        Aysu Baçeoğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Haydi Cem Yılmaz'a gidelim" dedik. Herkes birbirine gaz verdi. Cem Yılmaz'ın menajerine ulaştım, 'Merhaba, ben Aysu Baçeoğlu. Cem bey, beni arayabilir mi?' dedim. 'Tabii ki' dedi. Beş dakika sonra Cem Yılmaz aradı; "Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' dedi. "İyiyim. Biz gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun" dedim. "Tabii Aysucuğum. Kaç kişi olacaksınız?" diye sordu. "10 kişi" dedim. "Ben seni 5 dakikaya arıyorum" dedi ama bir daha aramadı. O gösteriye de gidemedik, öyle kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saman balyalarının altında kalan şahsın ölüm anı kamerada

        Saman balyalarının altında kalan şahsın ölüm anı kamerada

        #Aysu Baceoğlu
        #cem yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        İran Seyyad 3-G’yi ilk kez denedi
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi