Aysu Baceoğlu: Bir daha aramadı

Şarkıcı Aysu Baceoğlu, katıldığı bir programda Cem Yılmaz'dan 10 kişilik bilet istediğini ancak bu talebinin karşılıksız kaldığını açıkladı.

Aysu Baçeoğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Haydi Cem Yılmaz'a gidelim" dedik. Herkes birbirine gaz verdi. Cem Yılmaz'ın menajerine ulaştım, 'Merhaba, ben Aysu Baçeoğlu. Cem bey, beni arayabilir mi?' dedim. 'Tabii ki' dedi. Beş dakika sonra Cem Yılmaz aradı; "Merhaba Aysucuğum, nasılsın?' dedi. "İyiyim. Biz gösterine gelmek istiyoruz ama yerimiz en ön olsun, protokol olsun" dedim. "Tabii Aysucuğum. Kaç kişi olacaksınız?" diye sordu. "10 kişi" dedim. "Ben seni 5 dakikaya arıyorum" dedi ama bir daha aramadı. O gösteriye de gidemedik, öyle kaldı.