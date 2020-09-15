Aysu Baçeoğlu: Bu bence topluma hakaret niteliğinde

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Eski manken ve oyuncu Aysu Baçeoğlu ile kız kardeşi Günsu İnce, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir restoranda yemek yiyen abla-kardeş, daha sonra alışveriş turuna çıktı.

Vitrinleri inceledikleri sırada muhabirlerin, yeni şarkısı ve kariyerinin nasıl gitti hakkındaki sorularını cevaplayan İnce, şu sözlerle sektörü eleştirdi:

Sektörde var olup, olmamak aranjör bir sevgilin olmasına bağlı artık. Ne kadar emek verirsek verelim, ne kadar iyi bir ekiple çalışırsak çalışalım hatta ne kadar zor şartlarda para harcarsak harcayalım bir şey fark etmiyor. Gördüğüm kadarıyla bu işler böyle yürümüyor.

Kardeşini desteklediğini dile getiren döneminin en önemli mankenlerinden Baçeoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Sektörün içinde var olan ve olacak olan tüm isimler topluma örnek olmalıdır. 7'den 70'e herkesin takip ettiği insanlar çok daha dikkatli olmalı ve örnek teşkil etmeli. Kız kardeşim Günsu, bu anlamda görgüsüyle, terbiyesiyle, bakış açısıyla ve müzik sektörüne vereceği emeklerle birçok kişiye örnek teşkil edecek. Ben de sonuna kadar destekleyeceğim. 'Ünlüyüm' diye geçinen, ne iş yaptığı belli olmayan ve karşılığında çok büyük paralar kazanan insanlar giderek çoğalıyor. Belki daha da artacak ama sonra hepsi yok olacaklar.

Aysu Baçeoğlu, pandemi süreciyle birlikte ciddi birikimleri olan sanatçıların, "Zor günler geçiriyoruz, para kazanamıyoruz" demelerini de "Bu bence topluma hakaret niteliğinde" sözleriyle eleştirdi.