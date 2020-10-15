İçinde bulunan vitaminler sayesinde ayva çekirdeği kullanarak yapılan karışımların birçok faydası bulunuyor. Ayva çekirdeği ayvanın kendisi kadar yararlıdır. İçinde A vitamini, B vitamini, C vitamini mevcuttur. Ayrıca; demir, bakır, kalsiyum, potasyum içerir. Son yıllarda ayva çekirdeğinden yapılan jeller, kremler, merhemler çok kullanılmaktadır.



Ayva Çekirdeğinden Jel Nasıl Yapılır? 1 çay bardağı suya 10-15 tane ayva çekirdeği koyun ve 1 gün ağzı açık cam kavanozda bekletin. Böylece ayva çekirdeği jeli yapılmış olur.

Ayva Çekirdeğinden Krem Nasıl Yapılır? 1 su bardağı suya ½ kg ayva çekirdeği koyarak haşlayın ve süzün. Ağzı kapalı cam kavanozda 5 gün bekletin.

Ayva Çekirdeğinden Maske Nasıl Yapılır? ½ çay bardağı suya 10 tane ayva çekirdeği koyup, kapalı cam kavanozda 12 saat kadar bekletilerek maskeyi yapmış olursunuz.

Ayva Çekirdeğinden Saç MaskesiNasıl Yapılır? 2 bardak kadar suya 5-6 tane ayva çekirdeği konup kaynatın. Ilımasını beklendikten sonra kullanabilirsiniz.

Ayva Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir?

Ayva çekirdeğinin çok fazla faydası vardır. Bunlar:

Kuruyan cilt ayva çekirdeğinden krem ile nemlenir. Cilt tazelenmiş ve gençleşmiş olur. Kırışıklıkları azaltır.

Ayva çekirdeğinden yapılmış saç maskesi ile saçlardaki dökülme azalır. Haftada 1 saça uygulandıktan sonra 1 saat kadar saçta tutulur ve durulama yapılır. Yıpranan saçlar onarılmış olur.

Emziren annelerin meme uçları yara olabilir. Bu durumda ayva çekirdeği kremini ile badem yağı karıştırılarak meme uçlarına sürülür. Hem bebeğe de hiçbir zararı olmaz. Ayrıca doğum çatlaklarının üzerine de ayva çekirdeği jeli sürülebilir.

Ayva çekirdeği kremi çatlayan dudaklara sürüldüğünde dudakları nemlendirmiş olur.

Birçok doğal yollarla yapılan maskeler göz çevresine sürülmez iken ayva çekirdeği maskesi göz çevresine sürülebilir. İltihaplı gözlerdeki iltihapları iyileştirir, morlukları azaltır.

Ayva çekirdeği kremi egzamalı bölgeye sürülür ve tedavi edici niteliktedir.

Ayva çekirdeği kremi sivilceli bölgeye de sürülebilir.

Mide rahatsızlığı olanlar, öksürenler, bronşite yakalananlar ayva çekirdeğini yutarak rahatlık sağlayabilirler.

Boğaz ağrısına iyi geldiği gibi sindirim sistemini de düzenler. İshali keser.

Ayva hasadı genellikle sonbahar mevsimindedir. Dayanıklı bir meyve olan ayva zamanında bol bol alınıp konmalıdır. Bununla birlikte ayvanın çekirdeği de aktarlardan temin edilebilir.

Ayva hasadı genellikle sonbahar mevsimindedir. Dayanıklı bir meyve olan ayva zamanında bol bol alınıp konmalıdır. Bununla birlikte ayvanın çekirdeği de aktarlardan temin edilebilir. Cildinizdeki Lekeleri Yok Eder: 7-8 ayva çekirdeğini çıkartıp 1/2 çay bardağı ılık suda ağzı açık şekilde 1 gün boyunca bekletin. Jöle gibi bir kıvama gelince yüz ve boyun bölgesine sürün ve 20 dakika bekletin. Cildinizdeki lekeleri yok edip cildinizin sıkılaşmasını sağlayacaktır.