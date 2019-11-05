Ayva; yaprağı, çekirdekleri ve meyvesiyle cilt için yararlı maske yapımında etkili olan bir kış meyvesidir. Ayvanın içerdiği vitamin ve mineraller cilt üzerinde sağlıklı bir görünüm oluşmasına etken olmaktadır.

Ayva maskesini kış boyunca çevresel etkenlerden ve soğuk hava koşullarından etkilenen cildinize uygulamanız halinde hem koruyucu etkisiyle hem de canlandırıcı etkisiyle cildinize iyilik yapmış olacaksınız. Ciltte oluşan lekelerin azalmasına ve cildin gerginleşmesine de fayda sağlayacaktır.

Ayva Maske Tarifleri

Cildin Gerginleşmesi İçin Ayva Maskesi Tarifi

1/2 tatlı kaşığı ayva suyu

2 çay kaşığı yaş maya

1/2 tatlı kaşığı bal

Uygulanması: Tüm malzemeleri karıştırarak kıvamını oluşturun. Karışımı yüzünüze uyguladıktan 20 dakika sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Nemlendirici krem ile cildinizi nemlendirin. Haftada iki kere uygulamanız gerekmektedir.

Ciltteki Lekeleri İçin Ayva Maskesi Tarifi

2 adet ayva yaprağı

8 ayva çekirdeği

1 fincan su

1 maden suyu

1 limonun kabuğu

Uygulanması: 1 fincan suyun içerisinde ayva yaprağı, ayva çekirdeği ve limon kabuğunu koyarak bir gün karanlık bir yerde bekletin. Bir gün sonra malzemeler krem kıvamına gelir ve göz çevrenize dikkat ederek yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekletin ve maden suyu ile yüzünüzü yıkayın. 15 günde bir kez yapmalısınız.

Gözenek Sıkılaştırıcı Ayva Maskesi Tarifi

1 yumurta akı

2 yemek kaşığı rendelenmiş ayva

Uygulanması: Malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın. Haftada bir kez uygulamanız yeterlidir. Cildin sıkılaşması ve gerginleşmesi için faydalı olacaktır.