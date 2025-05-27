Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ayvacık'ta mitolojik giysiler defilesi | Son dakika haberleri

        Ayvacık'ta Kaz Dağları'nın eteklerinde mitolojik giysiler defilesi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvacık'ta mitolojik giysiler defilesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde Kaz Dağları'nın eteklerindeki Adatepe köyünde, halk eğitim merkezi kursiyerlerince hazırlanan tasarımların yer aldığı "Mitolojik Tanrılar ve Truva Defilesi" yapıldı.

        Taş Mektep'te gerçekleştirilen defilede, Yunan mitolojisindeki giysilerden esinlenilerek geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan 40 tasarım yer aldı. Ayvacık Halk Eğitim Merkezi'nden 25 kursiyerin podyuma çıktığı defile, ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında resim sergisi de açıldı.

        Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ümit Cinay, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında defile düzenlediklerini söyledi.

        Cinay, kursiyerlerin dönüştürülebilir ve atık malzemeleri kullandıkları tasarımlarında, Yunan mitolojisindeki tanrıların giysilerini bugünün modasıyla birleştirdiklerini belirtti.

        Kurs öğretmeni Hatice Karaduman ise defilenin temasını belirlerken, Çanakkale'nin derin tarihsel ve kültürel mirasından ilham aldıklarını ifade etti.

        Truva'nın eşsiz hikayesinin, mitolojik karakterlerin sembolik gücüyle birleşmesiyle hem sanatsal hem de kültürel zenginliğin ortaya çıktığını anlatan Karaduman, her bir kıyafette Truva karakterlerinin hikayesini modern yorumla sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Defileyi, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkan Vekili Bahadır Emre Diken, Ayvacık Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç ve vatandaşlar izledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çanakkale Haberleri
        #defile
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı