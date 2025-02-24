Ayvalık'ta tabanca ve tüfekle vurulan kişi öldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M.K. (45) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemelerde, M.K'nın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından M.K'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, olayın şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.