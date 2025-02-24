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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayvalık'ta tabanca ve tüfekle vurulan kişi öldü | Son dakika haberleri

        Ayvalık'ta tabanca ve tüfekle vurulan kişi öldü

        Balıkesir Ayvalık'ta tabanca ve tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:50
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        Tabanca ve tüfekle vuruldu
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görev vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, M.K. (45) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemelerde, M.K'nın tabanca ve tüfekten çıkan ateş sonucu öldürüldüğü anlaşıldı.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından M.K'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekipler, olayın şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

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        #Balıkesir
        #ayvalık
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