Ege’nin kalbi Ayvalık, yaz aylarının kalabalık, keşmekeşli günlerini geride bıraktıktan sonra yılın en heyecanlı, en kıymetli dönemini yaşıyor zeytin hasadıyla… Gelişmekte olan turizmi saymazsak bölgenin başlıca geçim kaynağı zeytin... Bunun için hasat zamanı Ayvalık’ta görülmeye değer bir canlılık yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan zeytin toplama telaşı, fabrikalara ulaşan zeytin çuvallarıyla sona eriyor.

Üreticinin beklentisi ne olursa olsun, yöre halkı bereketli toprağına hayran.





Bu nedenle bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Zeytin Hasadı Şenlikleri yine ‘Zeytinte minnet yürüyüşüyle’ başladı. Bando mızıka eşliğinde tarım emekçileri, Türkiye’nin tanınmış üretici firmaları ve yerel yöneticiler Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

İLK TADIMLAR YAPILDI

Biz de zeytinyağlarının soframıza kadar olan yolculuğuna tanık olduk.



İlçede geleneksel üretim yapan küçük zeytinyağı işletmeleri büyük firmalarla işbirliği içinde... Zira ilk mahsullerin kullanıldığı soğuk sıkım yöntemi endüstriyel olarak yağ üretilebilecek bir yöntem değil. Küçük işletmelerin soğuk sıkım yöntemiyle elde ettiği birinci kalitede zeytinyağı firmalar tarafından rafine edilip, harmanlanarak market raflarında yerini alıyor.

MEYVA SUYU SIKAR GİBİ



Yoğun sıcaklık ve kimyasal madde kullanmadan yapılan soğuk sıkım işlemi meyve suyu hazırlamaktan farksız. Esas mesele ürünün bekletilmeden en taze haliyle sıkım işleminin yapılmasında.

Bunu dikkate alan firmalar, en iyi ürünü elde etmek için zeytin ağacının bakımından, toplanış şekline, doğru koşullarda saklanıp saklanmadığına kadar pek çok etkeni göz önünde bulundurmak zorunda…

Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, ‘Kriterlerimizi yerine getirmeyen hiçbir ürün fabrikamızdan içeriye giremez diyor. Bu noktada Savola Gıda’nın en büyük kozu 5 kişilik tadım ekibi. Ayrı odalarda tadımı gerçekleştiren ekip mutlaka fikir birliğine ulaşmalı...

RENGİNE ALDANMAYIN

Ekibin yaptığı üretilen zeytinyağının duyusal koşulları karşılayıp karşılamadığını anlamak. Bunu da koklayarak ve tadarak yapıyorlar. Renk asla bir gösterge değil. Bu nedenle tadımcılar her zaman koyu renk bir bardakta tadım yapar. Renginden etkilenip yanlış bir sonuca varmamak için…

Zeytinyağı Tadım Expertizi Müge Nebioğlu, bir zeytinyağının nasıl kokması gerektiğini şöyle özetliyor: Taze meyve kokmalı…



Zeytinyağı, zeytin meyvesinin kokusu dışında çevredeki bitkilerin ya da yeşil çimenlerin kokusunu barındırabilir. Birlikte bir tadım denemesi de yapıyoruz.

Zeytinyağı bardağının ağzını kapatıp, avucumuzun içinde ısıtıyoruz. Bu yolla kokusu açığa çıkıyor. Ardından yağı ağzımıza gezdirip, aspire ediyoruz. Bu işlem bir miktar genzinizi yakabilir. Zeytinyağının meyvemsi bir acılığının olması normal. Hatta gerekli… Denediğimiz 3 zeytinyağından biri düşük kaliteliydi. Ama çok az kişi doğru tahminde bulundu.

Zeytinyağında yenilikçi yaklaşımlardan biri de farklı damak tatlarına göre üretim yapabilmek. Egemden yağları Türkiye’de ilk kez lezzet yoğunluklarına göre, 1’li, 3’lü, 5’li zeytin işaretiyle piyasaya çıktı.

Zeytinyağı ihracaatında 25 milyon dolara ulaşmayı hedefleyen Savola Gıda şimdilerde Ayvalık'ta 12 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçirdiği margarin fabrikasının heyecanını yaşıyor. Yeni ürünlerle özellikle endüstriyel mutfaklar ve pastacıların kullanımı hedefleniyor.