AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli aranın sona ermesinin ardından Bodrumspor'a konuk olan sarı kırmızılılar ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...