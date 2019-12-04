Az yağlı patatesli çıtır börek nasıl yapılır?

Bu tarz Çıtır Börekler, sigara böreği gibi bol yağda kızarmayı değil de fırınlanmayı tercih ederler. Fırınlanmadan önce sürülen yumurta daha bir çıtır olması sağlıyor. İç harcı için her türlü malzemeye açık olan Çıtır Börek tarifinizi aşağıda paylaşıyorum.
Çıtır Börek Malzemeler;
- 3 adet yufka
- 200 gram lor peyniri
- 3 adet orta boyda haşlanmış patates
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber
Çıtır Börek Sosu için:
- 1 yumurta
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Az Yağlı Patatesli Börek Yapılışı;
- Sosu için gereken tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
- Patatesli iç harcı için sıcakken kabuğunu soyduğunuz patatesleri çatal ya da patates ezici yardımıyla ezdikten sonra lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
- Yufkaları mutfak tezgahına açın üzerine bir yumurta fırçasıyla hazırladığınız sostan sürün.
- Sekiz eşit parçaya ayırın yufkalarınızı, geniş kısımlarına iç harçtan koyup sigara böreği gibi sarın.
- Aynı işlemi tüm yufkalara uygulayın.
- Hazırladığınız yufkaları yağlı kâğıt serili tepsinin içerisine koyup üzerine çırpılmış yumurta sarısı ve çörek otu koyun
- 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
- Yanına sıcacık çay ile servis edebilirsiniz afiyet olsun.
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