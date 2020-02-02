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Çin'in Wuhan kentinde yaşayan ve koronavirüs tehdidi nedeniyle Türkiye'ye dönme talebinde bulunanların tahliyesi için tahliye operasyonu başlatıldı. A400M tipi askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', ambulansa dönüştürüldü. Wuhan'dan hareket eden uçak, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Wuhan'daki 32'si Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 kişi Ankara'ya geldi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla kendileri için hazırlanan Dr. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Azerbaycan, Gürcistan ve Arnavutluk vatandaşlarının da Wuhan'dan tahliye edilmesi üzerine üç ülkenin Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"TEŞEKKÜRLER KARDEŞ TÜRKİYE"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye ait uçak ile Türkiye vatandaşları ile birlikte Çin'in Wuhan şehrinden tahliye edildi. Bu, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliğinin en açık örneklerinden biri. Teşekkürler kardeş Türkiye."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: CAN AZERBAYCAN'A CANIMIZ FEDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Vatandaşlarımızı kurtarırken can gardaşlarımızı orada bırakamazdık elbette. Azerbaycan da olsa aynısını yapardı. Can Azerbaycan'a canımız feda. #BirMilletİkiDevlet" paylaşımında bulundu.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 1, 2020

"MİNNETTARIZ"

Arnavutluk ise "Wuhan'da eğitim gören Arnavut vatandaşının tahliye edilmesine ve zorunlu kontrol ve gözlem dönemine yardımcı olduğu için Türkiye'ye müteşekkiriz. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımıza yüksek değerli desteklerinden dolayı minnettarız" açıklamasında bulundu.

— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) February 1, 2020

"BU TÜR DESTEK EYLEMLERİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜÇLÜ ORTAKLIK VE DAYANIŞMAYI DAHA DA GÜÇLENDİRİR"

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani de Gürcistan vatandaşlarını Çin'in Wuhan şehrinden tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Zalkaliani, "Gürcistan vatandaşlarını Çin Wuhan'daki koronavirüsün patlak verdiği sırada tahliye etmek için uçuş düzenlediğiniz için Türkiye'ye teşekkür ederiz. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasındaki güçlü ortaklık ve dayanışmayı daha da güçlendirir" paylaşımında bulundu.