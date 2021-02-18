Azerbaycan'ın yeni trendi

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Aqsin Fateh & Vefa Serifova'nın yeni şarkısı 'Həyatım' kısa sürede Azerbaycan trend listesinde birinci sıraya yükseldi. Önceki dönemlerde yaptıkları düetlerle adlarından sıkça bahsettiren ikili, yeni çıkardıkları şarkıları ile Azerbaycan listelerini alt üst etti.
11 Şubat'ta yayına giren, sözü ve müziği Aqşin Fateh'e ait olan 'Həyatım'ın aranjesini ise Farsid Milani üstlendi. 'Aqsin Fateh & Vefa Serifova'nın yeni şarkısı 'Həyatım', tüm müzik platformlarında yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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