Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva neden hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu nasıl?
Azerbaycan eski milletvekili Ganire Paşayeva'ın sağlık durumu araştırılmaya başlandı. Paşayeva'ın komaya girdiği duyuruldu. Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın sağlık durunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklanırken, resmi makamlar dışındaki kurumlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi. İşte Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın son sağlık durumu hakkında merak edilenler...
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva üzücü bir haberle gündeme geldi. Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov, Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiğini ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı. Üzücü haberin ardından "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, neden hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu nasıl?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamaları...
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURULDU!
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiği açıklanmıştı. Sosyal medya hesabından Ganire Paşayeva'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hörmətli səhifə izləyiciləri, Qənirə xanımın Mərkəzi Klinikanın Təcili Tibbi Yardım Mərkəzində müalicəsi davam edir. Onunla bağlı yalnız rəsmi məlumatlara etibar etməyinizi xahiş edirik." açıklamalarına yer verildi.
GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?
Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.
1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.
6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi. Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.
Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmektedir.
Astana Yayınları tarafından yayımlanmış "Aşk Başka" adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.