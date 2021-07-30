Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderiyor

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek" dedi

Azerbaycan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye ekipler gönderiyor
AA

Bakü Haydar Aliyev Havaalanından uçakla Dalaman'a hareket eden 100 kişilik grubu Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev ve diğer yetkililer uğurladı.

Mirzeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini belirtti.Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak gördüklerini ifade eden Mirzeyev, ekiplerin geri kalanının, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümete, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat vermişti.

ERDOĞAN: AZERBAYCAN AMFİBİ UÇAĞI GÖNDERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa Valiliği'nden açıklama: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil
GÜNDEM Valilik: O iki terörist yangınla irtibatlı değil
Koronavirüs yasakları geri mi gelecek? Kısıtlamalar yeniden başlayacak mı? Bakan Koca'dan açıklama
GÜNDEM Koronavirüs yasakları geri mi gelecek?
Son dakika haberi Konya'da korkunç saldırı: 7 ölü!
GÜNDEM Konya'da korkunç saldırı: 7 ölü!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur ...
Türkiye'deki yangınlar son dakika: Yangınlarda son durum nedir? Yangınlar söndürüldü mü?
GÜNDEM Yangınlarda son durum nedir?
Orman yangında evi yanan kadın: Canımızı zor kurtardık
GÜNDEM Yangında evi küle dönen kadın konuştu
Yasağa rağmen Belgrad Ormanı'nda mangal yaktılar
GÜNDEM Pes! Yasak olmasına rağmen mangal yaktılar
Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı - Haberler
GÜNDEM Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı
KPSS ertelenir mi? 2021 KPSS ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2021 KPSS lisans...
GÜNDEM 2021 KPSS ertelenir mi?
Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
GÜNDEM Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı ile görüştü