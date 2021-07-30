AA

Bakü Haydar Aliyev Havaalanından uçakla Dalaman'a hareket eden 100 kişilik grubu Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev ve diğer yetkililer uğurladı.

Mirzeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine Türkiye'ye 500'den fazla personel, helikopterler ve ilgili malzemeler göndereceklerini belirtti.Türkiye'nin kederini kendi kederi olarak gördüklerini ifade eden Mirzeyev, ekiplerin geri kalanının, helikopterlerin ve yangın söndürme araçlarının gönderilmek üzere hazır beklediğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükümete, orman yangınlarının söndürülmesi ve kontrol altına alınmasına destek olması amacıyla Türkiye'ye ekiplerin gönderilmesi hususunda talimat vermişti.

ERDOĞAN: AZERBAYCAN AMFİBİ UÇAĞI GÖNDERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Az önce yaptığımız görüşmeler neticesinde Azerbaycan da bir amfibi uçağını gönderecek" dedi.