Kardeş ülke Azerbaycan’ın en önemli market zincirlerinden OBA Market tarafından Kurban Bayramı öncesinde yayınlanan reklam, izleyenleri duygulandırıyor.

Kaybolmaya yüz tutan değerlerden biri olan komşuluk üzerine kurgulanmış olan reklam filminde yaşlı komşusu ile ilgili hassasiyetler yaşayan bir komşu kadının ona yaptığı sürpriz konu alınıyor.



“Sabah erkenden yataktan kalkan yaşlı adam, dışarıda oynayan çocukları görünce; o günün diğer günlerden farklı olduğunun farkına varıyor. Bunun üzerine hemen üzerini giyinip dışarı çıkarak markete gidiyor. Markette elinde aldığı pastayla kasada sırada beklerken karşı komşusu tarafından izlenen yaşlı adam, dışarı çıkarak bir süre elindeki pastayla parkta oturuyor. Eve gelirken yine karşı komşusunun radarına takıldığının farkında bile olmadan evine giriyor. Akşam olup da pastasına koyduğu mumu yakmaya çalışırken bir telefon geliyor. Karşı komşusu acilen kendi evlerine gelmesini rica ediyor. Yaşlı adam her şeyi bırakıyor ve komşusunun başının dertte olduğunu düşünerek yardıma koşuyor. Eve gittiğinde odalara tek tek bakıyor ama kimseyi bulamıyor. En sonunda salona girdiğinde kalabalık bir aile ve doğum günü pastası ile karşılaşıyor.” Şeklinde bir senaryoya sahip olan reklam filminin sonunda komşuluğun aile ile eşdeğerde olduğu hatırlatılıyor.

Bu duygulandıran reklam filmi ile ilgili olarak OBA Market yetkilileri, “Günümüz ekonomik ve sosyal koşullarının dayattığı düzende komşuluk ilişkilerimizin git gide zayıfladığını görmekteyiz. OBA Marketler Zinciri olarak da mahalle komşusu konseptiyle insanların hayatlarına girdiğimiz için bizi biz yapan bu öz değerlerimizin, ne kadar önemli olduğunun altın çizmek istedik” şeklindeki açıklamalarıyla değerlerimizin yaşatılmasına verdikleri önemi bir kez daha vurguladılar.