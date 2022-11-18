DHA

Antalya'da öldürülen 'Lotu Guli' lakaplı silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov (48) cinayeti sanıklarının yargılandığı davada, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Khagan Z. (27), "Nadir Salifov'u öldürmem için 4 milyon dolar aldığım iddiası iftiradır. Nadir, yakın arkadaşımdır. Nadir'i vuran ben değilim" dedi. DHA'nın haberine göre, Serik ilçesindeki 5 yıldızlı otelin alakart restoranında, 20 Ağustos 2020 günü gece yarısı sıralarında silahlı suç örgütü lideri 'Nazır Azizoğlu' kimliğini kullanan 'Lotu Guli' lakaplı Nadir Salifov, yakın adamlarından Khagan Z. tarafından tabancayla başına 2 el ateş edilerek öldürüldü. Salifov'un adamlarının karşı ateş açmasıyla yaralanan Khagan Z., otelden kaçıp kendisini bekleyen Amir H.'nin (29) kullandığı kiralık otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Salifov, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 'KASTEN ÖLDÜRMEK' SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasında, otomobilin Denizli'de olduğu tespit edildi. Şüpheliler Khagan Z. ve Amir H., Denizli polisinin yol uygulamasında yakalandı. Otomobildeki aramada şüphelilerle birlikte tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Khagan Z. yaralı olduğu için hastaneye götürülüp tedavi ettirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. ROVSHAN CANIYEV CİNAYETİNİN İNTİKAMI Olayda öldürülen Nadir Salifov'un 'Lotu Guli' lakabıyla tanınan Azerbaycanlı silahlı suç örgütü lideri olması ve cinayetin organize şekilde örgütlü olarak işlenmiş olabileceğini değerlendiren Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, dosyanın 'yetkisizlik' kararıyla kendilerine gönderilmesini istedi. Bu taleple dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Lotu Guli' lakaplı silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürülen 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla işlendiği belirlendi. Azerbaycan uyruklu Khagan Z. ve Amir H. ile Ali M. (29), Cemal H. (30), Jafar A. (40), Khanımnisa M. (33), Namiq J. (51), Resul G. (30), Umid N. (33), Cemil K. (46), Erkan A. (36) ve avukat Nürsen A.'nın (53) olayla ilgili olduğunun tespit edilmesiyle İstanbul ve Erzurum'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Ali M., Resul G., Umid N. ile Cemil K., Erkan A. ve avukat Nürsen A. gözaltına alındı. Avukat Nürsen A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı. Cemal H., Jafar A., Khanımnisa M., Namiq J. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. SUİKAST GİRİŞİMLERİ GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖNLENDİ Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin Azerbaycan uyruklu 'Lenkaranski' lakaplı Rovshan Caniyev'in 18 Ağustos 2016'da Beşiktaş'ta öldürüldüğü, ailesinin bu cinayetten 'Lotu Guli' lakaplı Azerbaycan uyruklu silahlı suç örgütü lideri olan Nadir Salifov'u sorumlu tuttuğu, öldürülen Rovshan Caniyev'in ağabeyi Namiq Caniyev liderliğinde bu amaçla örgüt kurulduğu, örgütte Cemal H. ve Jafar A.'nın yönetici olduğu, diğer şüphelilerin örgüt üyesi olduğu ve örgütün hücre biçiminde oluşturulduğu, örgüt üyelerinin sadece kendi hücresinde olan insanları tanıdıkları aktarıldı. Örgütün bu amaçla Nadir Salifov ve kardeşine yönelik birçok suikast girişiminin güvenlik güçleri tarafından önlendiği anlatılan iddianamede, Jafar A.'nın aldığı talimat doğrultusunda Khagan Z.'yi, Nadir Salifov'u öldürmekle görevlendirdiği, bu amaçla kendisine 4 milyon dolar verileceğinin söylendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Nadir Salifov'un iyi korunduğundan dolayı diğer eylemlerden de anlaşılacağı üzere dışarıdan yapılabilecek bir hamlede Nadir Salifov'u öldüremeyeceklerini anladıktan sonra Khangan Z.'nin eski tarihlerde Nadir Salifov'un yanına yerleştirildiği, geçen zaman zarfında Nadir Salifov'un güvenini kazanmayı başararak korumalarını aşıp yanına sokulduğu ve Nadir Salifov'un bu şekilde öldürdüğü değerlendirilmiştir. Amir H.'nin organize suç örgütünde her iki örgüt yöneticisine bağlı olarak hareket ettiği, kendisine söz konusu cinayette şoförlük yapma görevinin örgüt yöneticisi Jafar tarafından verildiği, örgütün gerçekleştirmeyi planladığı eylemde araç ve gereci temin etme noktasında faaliyetlerinin olduğu, Nadir Salifov'un öldürülmesi olayında da olayda kullanılan otomobilin kiralanması ve diğer bir örgüt üyesi olan Khanımnisa M. ile birlikte olayın meydana geldiği otelde eylemden 2 gün öncesine kadar kalarak Nadir Salifov'un otelde olduğunu Cemal H.'ye haber vererek otelde keşif ve tespit yaptığı, Khanımnisa M. ile sevgili rolüne girerek de üzerindeki dikkatleri dağıttığı değerlendirilmiştir."