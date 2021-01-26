HABERTURK.COM

Geçtiğimiz eylül ayında Suriye'nin Azez ilçesinde faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, ilk Türkçe kursiyerlerini mezun etmenin heyecanını yaşıyor. Aralarında 70 yaşındaki Suriyeli Abdul Nâfe Elşih'in de bulunduğu kursiyerler A1, B1 ve B2 seviyelerinde ilk Türkçe sertifikalarını almaya hak kazandı.

Kilis Vali Asistanı Ömer Yılmaz ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'i temsilen Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile birlikte Türkiye'den ve Suriye'den ayrıl katılımıyla Azez Yunus Emre Enstitüsünde kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

4 ay süren eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Türkçe ve Arapça şiirlerle beraber türküler seslendirirken 'Zeytin Ağacı' ve adlı tiyatro oyununu katılımcıların huzurunda sahnelediler. Sadece bir ay gibi bir kısa zamanda enstitünün kursiyerleri ve amatör bir ekip ile cevap oyun, Suriye savaşı sonrasında yaşananları ve savaş mağdurlarına Türkiye'nin dost elinin uzanışını ele alıyor. Programda ayrıca Türkçe eğitimi verilen yaklaşık 300 Suriyeli eğitmen de sertifikalarını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika ve hediye takdim edilmesiyle program sona erdi.