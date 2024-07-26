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        Azı karar çoğu zarar! İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu

        Vücudunuzun ve zihninizin yaşama devam edebilmesi için iyi beslenmek zorundayız. Beslenme listemizde bazı ürünler sık tüketildiğinde sağlığımızda bozulmalar meydana gelmesi kaçınılmaz. Hele sık tükettiğimiz karbonhidratsa... İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi gösteren ipuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 08:00 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:00
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        Sağlıklı bir hayat sürmek için dengeli bir beslenme programını uygulamak şart. Yoğun diyetler ya da pratik kilo verme yöntemleri karbonhidrat tüketimini sınırlamaya gitse de uzmanlar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Evet, karbonhidratı sınırlamak yanlış ancak karbonhidratı abartmak da çok yanlış.

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        Karbonhidrat, vücudumuzun hızlı enerji kaynağı. O yüzden onu hayatımızdan tamamen çıkarmamız pek mantıklı değil. Ancak gün içinde hızlı tüketilen çok fazla besin karbonhidrattan oluşuyor. Bu da biz istemesek de karbonhidrat tüketiminde ayarı kaçırmamıza neden olabiliyor.

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        Pek çoğumuz bilmiyor olabilir ancak başlıca karbonhidrat kaynaklarımız tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler, tatlılar ve kuru yemişler olarak sıralanıyor. Böyle söyleyince kontrolü zor gibi göründü değil mi? Ama telaşa gerek yok. Fazla karbonhidrat tükettiğimizi anlamanın bazı yolları var.

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        KİLO ALMAK

        Evet karbonhidrat vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi veriyor ama tükettiğinden fazla enerji maalesef kilo alımına neden olacaktır.

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        YÜKSEK TRİGLİSERİT SORUNU

        Kanınızda dolaşan ve lipit adıyla bilinen yağlar aslında Trigliseritlerdir. Çok fazla karbonhisrat tükettiğinizde yağlanma artacağından kandaki Trigliserit oranı da artar. Yüksek Trigliseritler kalp damar sağlığı açısından risk oluşturur.

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        SİNDİRİM SORUNLARI

        Fazla karbonhidrat tüketimi liften uzak kalmanıza neden olacağı için midede gastrit ve reflü gibi hastalıkların oluşmasına nedne olabilir. Ayrıca sindirimin tamamlandığı yer olan bağırsaklar için lifsiz beslenmek de bağırsak sorunlarının oluşmasına neden olur.

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        KENDİNİZİ SÜREKLİ YORGUN HİSSEDERSİNİZ

        Fazla karbonhidrat tüketimi kilo alımına ve dolayısıyla hareketsizliğe zemin hazırlar. Kan şekerinizi hızla yükselten karbonhidrat sürekli yorgun hissetmenize neden olur.

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        TATLI KRİZLERİ VE DİNDİRİLEMEYEN ŞEKER İSTEĞİ

        İşte bunun nedeni hep yüksek karbonhidrat tüketiminin insülin dengenizi bozması! Aşırı karbonhidrat tüketimi şekere bağımlılık geliştirmenize neden olur.

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        YÜKSEK KOLESTROL SORUNU MEYDANA GELİR

        Fazla karbonhidrat tükettiğinizde alacağınız kilo, buınun neden olacağı hareketsiz yaşam tarzı ve yükselen insülin değeri kolestrol sorunları yaşanmasına da neden olur.

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        CİLDİNİZ BOZULABİLİR

        Yüksek karbonhidratta enerji olarak kullanılmayanlar vücutta yağ olarak depolanacaktır. Bu yağlanma cilt sorunları yaşanmasına da zemin hazırlayabilir.

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        KAN ŞEKERİ YÜKSELİR

        Özellikle lif açısından fakir basit karbonhidratların fazla tüketilmesi kan şekerinin aşırı yükselmesine dolayısıyla insülin direncinin oluşmasına neden olur.

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        KABIZLIK YA DA ŞİŞKİNLİK PROBLEMLERİ

        Özellikle tahıllardan ve basit karbonhidratlardan çok fazla tüketmeniz sindirim sisteminizin olmazsa olmazı lifli gıdalardan uzak kalmanız kabızlık problemlerinin baş göstermesine neden olur.

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