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Bildiriyi, Türkiye Hahambaşısı Rav İshak Haleva, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Süryani Kadim Cemaati Lideri Yusuf Çetin, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Reisi Levon Zekiyan, Keldani Cemaati Ruhani Lideri François Yakan, Türkiye Süryani Katolik Vekili Orhan Çanlı, Bulgar Cemaati Ruhani Lideri Angel Velkov imzaladı.
"BU NEFRET SÖYLEMİ VE TEHDİTLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ!
Bu nefret terörü dünyada artan İslam düşmanlığının da kabul edilemez sonucudur. Bu katliamın hemen ertesinde Türkiye Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye'mizin toprak bütünlüğünü hedef alan nefret dolu tehdit ve söylemleri de şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.
"İBADET EDEN MASUM İNSANLARA YAPILAN KATLİAM"
Cuma namazı kılındığı esnada camilerinde ibadet eden masum insanlara sadece Müslüman oldukları için yapılan katliamın şiddetle kınandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"DÜNYADA ARTAN İSLAM DÜŞMANLIĞI KABUL EDİLEMEZ"
"Hangi inanca sahip olduğumuzu gözetmeksizin hepimizi tehdit eden ve şiddetle reddettiğimiz bu nefret terörü dünyada artan İslam düşmanlığının da kabul edilemez sonucudur. Bu katliamın hemen ertesinde Türkiye Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye'mizin toprak bütünlüğünü hedef alan nefret dolu tehdit ve söylemleri de şiddetle kınıyor ve reddediyoruz."
Bildiride hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenirken, tüm devletleri artmakta olan her türlü ırkçılık ve ötekileştirerek yok etme söylem ve eylemleriyle en duyarlı şekilde mücadele çağrısı yapıldı.
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