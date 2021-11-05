Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi bu akşam başladı. İşte Aziz dizisi çekim mekanları...

AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV’nin yeni dizisi Aziz, ilk bölümüyle seyircinin karşısına çıkıyor. Şehir çarşılarından, konaklara, tarlalardan çöllere kadar farklı mekanlarda çekilen Aziz dizisinin çekimleri İstanbul, Sakarya ve medeniyetler beşiği Antakya’da gerçekleştiriliyor. Bununla birlikte, İstanbul’daki sahneler, kurulan özel platolarda çekiliyor.

Ekran başındakileri hikayenin geçtiği 1930’ların Antakya’sına götürmek için gerçekleştirilen çalışmalar prodüksiyonun kalite ve gücünü de gözler önüne serdi. İşte merakla beklenen Aziz’in 3 ay süren ön hazırlığından ilginç yapım notları;

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200’den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi. Araştırma ve ön hazırlık sürecinin 6 ay sürdüğü Aziz dev kadrosu ve etkileyici hikayesi kadar yarattığı gerçekçi atmosferi ile de çok konuşulacak.

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.