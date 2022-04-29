'Aziz'e yeni görev!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon 'Aziz'in 23. bölüm tanıtımları yayınlandı
ABONE OL

'Aziz'e yeni görev!

Show TV'nin sevilen dizisi 'Aziz', bu akşam heyecan dolu 23. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır

'Aziz'in 23. bölüm tanıtımları yayınlandı
'Aziz'e yeni görev!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz', bu akşam heyecan dolu 23. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.

'Aziz', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Damla Sönmez'in 'Aziz'deki set gününden veda karesi paylaşıldı
TELEVİZYON 'Aziz' setinden Damla Sönmez'e veda!
Bayram coşkusuna hazır mısınız? Show TV bayram coşkusunu evlerinize getiriyor! SHOW TV Ramazan Bayramı yayın akışı
TELEVİZYON Bayram coşkusu Show TV'de!
Aziz 23.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Aziz 23.bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Aziz 23.bölüm 2.fragmanı yayınlandı!
BELLİ OLDU! Survivor'da arkadaşına sor oyununu kim kazandı? 28 Nisan Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
TELEVİZYON Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı?
Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 134.son bölüm tek parça izle! 28 Nisan Perşembe 2022 Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izleme ekranı
TELEVİZYON Bir Zamanlar Çukurova son bölüm yayınlandı!
Camdaki Kız son bölüm izle! Kanal D Camdaki Kız 41.son bölüm tek parça izle! 28 Nisan Perşembe 2022 Camdaki Kız son bölüm full izleme ekranı
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölüm yayınlandı!
Ali Rıza Kubilay, 'Aziz'in oyuncu kadrosuna dahil oldu!
TELEVİZYON 'Aziz' kadrosuna yeni oyuncu!
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm kesintisiz izle! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full tek parça izle!
TELEVİZYON Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm yayında!
Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik ücreti belli oldu mu?
TELEVİZYON Disney Plus Türkiye ücreti ne kadar?
Mahkum 19. bölüm kesintisiz izle! FOX TV Mahkum son bölüm full HD tek parça izle!
TELEVİZYON Mahkum son bölüm izle!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.