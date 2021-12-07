Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Adem ile Dilruba evlenecek mi?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Show TV Aziz dizisi izle
ABONE OL

Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Adem ile Dilruba evlenecek mi?"

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz'in yeni bölümünden ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu.

Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Show TV Aziz dizisi izle

Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor. Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panikle harekete geçiyor. Dilruba'yı Adem'in yanında gelinlikle gören Aziz büyük bir şok yaşarken "Dilruba, Adem ile evlenecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

AZİZ 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır. Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar. Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Exxen'e nasıl üye olunur? İşte Exxen aylık üyelik ücretleri
TELEVİZYON Exxen'e nasıl üye olunur? İşte fiyat listesi
Güldür Güldür oyuncuları kim? Güldür Güldür Show 2021 kadrosu
TELEVİZYON Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları
Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimdir, isimleri ne?
TELEVİZYON Evlilik Hakkında Her Şey dizi oyuncuları kim?
Sana Söz oyuncuları kim? Sana Söz dizisi konusu ve oyuncuları
TELEVİZYON Sana Söz dizisi oyuncuları kim?
Destan dizisi oyuncuları ve rolleri: Destan dizisi konusu ve günü
TELEVİZYON Destan dizisi oyuncuları ve konusu
Masumlar Apartmanı oyuncuları kim? Masumlar Apartmanı hangi gün?
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı oyuncuları kim?
Masumlar Apartmanı Ceylan kim? Aslıhan Gürbüz kaç yaşında, nereli
TELEVİZYON Masumlar Apartmanı Ceylan kim?
7 Aralık yayın akışı (Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV)
TELEVİZYON 7 Aralık TV dizileri ve filmleri
'Üç Kuruş'ta büyük yüzleşme!
TELEVİZYON 'Üç Kuruş'ta büyük yüzleşme!
Son dakika: Murat Yıldırım'ın eşi Iman Elbani 'Aziz'e katılıyor
TELEVİZYON Eşiyle aynı dizide

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.