Aziz'in 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Adem ile Dilruba evlenecek mi?"

Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor. Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panikle harekete geçiyor. Dilruba'yı Adem'in yanında gelinlikle gören Aziz büyük bir şok yaşarken "Dilruba, Adem ile evlenecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

AZİZ 6. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır. Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar. Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.