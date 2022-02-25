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'Aziz' intikam için harekete geçiyor!

Show TV'nin fenomen dizisi 'Aziz', bu akşam heyecan dolu 15. bölümüyle ekrana gelecek. Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer

'Aziz' intikam için harekete geçiyor!
'Aziz' intikam için harekete geçiyor!
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HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı 'Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan ve İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz', bu akşam heyecan dolu 15. bölümüyle ekrana gelecek. Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer. Efnan, Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır.

Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır. Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır...

'Aziz', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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