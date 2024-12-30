Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Fenerbahçe'yi ziyaret etti
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret edip, futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yaz Yıldırım, Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimize konuk oldu.
Süper Lig’de Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımımızın bugünkü antrenmanını Yaz Yıldırım da takip etti
Başkanımız Ali Y. Koç’un da yer aldığı ziyaret kapsamında tesislerimizde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ve futbolcularımızla bir araya gelen Yaz, sohbet ederken formasını da imzalattı.
Teknik Direktörümüz Mourinho ve futbolcularımız, kendisini yine tesislerimizde ağırlamak istediklerini de ilettiler. Yaz Yıldırım da teknik direktörümüz ve futbolcularımıza başarılar diledi."