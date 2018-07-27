Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktığı iddia edildi. Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri kaydedilirken Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin halka açık bir şirket olduğunu belirten hukukçular, Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasının ise bazı yasal sorunlar doğuracağı konusunda hem fikir oldu. Ali Koç'un özellikle yapılan sponsorluk anlaşmasından elde edilen gelirleri borç olarak göstermesi Yıldırım'ı kızdırdığı kaydedilirken Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a belgelerle yanıt vereceği kaydedildi. Yıldırım'ın kurmaylarının Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını hukuki olarak da incelemeye aldığı da ifade ediliyor.

Başkan Koç'un FBTV'deki videolu analizinde 3.2 milyar TL tutarındaki borcun 397 milyon TL'si peşin tahsil edilmiş gelirler kalemine ait olması eski Başkan Aziz Yıldırım'ın en çok tepkisini çeken konu olduğu belirtilen haberde Yıldırım ve kurmaylarının özellikle bu konuda çok sert açıklamalar yapacağı da kaydedildi.

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