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HaberlerTelevizyon

Azize neden yok? Yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Azize final mi yaptı?

Azize 4. yeni bölümü bu akşam izlemek isteyen izleyicilere kötü haber. Henüz 3 bölüm yayınlanan ve Salı günleri ekranlarda olan Azize dizisi, bugünkü Kanal D yayın akışında bulunmuyor. Peki Azize neden yok, final mi yaptı?

Azize

Azize final mi yaptı? Azize neden yok? soruları dizinin yeni bölümünü bu akşam ekranlarda ve Kanal D yayın akışında bulamayan izleyiciler tarafından soruluyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in yer aldığı Azize dizisi 4 hafta önce yayın hayatına başladı ve bu akşam 4. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. İşte Azize dizisine dair ayrıntılar...

AZİZE NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Azize dizisi final yapmadı. Ancak yayın günü değişti. Azize bu haftadan itibaren her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'de KanalD'de olacak.

AZİZE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Azize, Kartal'a gerçekleri anlatıyor mu?

 

Kartal ve Azize arasındaki buzlar yavaş yavaş erimektedir. Kartal'ın açık yürekliliği Azize'yi etkiler. Kartal, Azize'ye o can alıcı soruyu sormakta sakınca görmez. Gerçekleri öğrenmek istemektedir. Azize konuya ailesini anlatmakla başlar. İkili artık yolun sonuna geldiklerini düşünmektedir.

 

Öte yandan Balkan kendine gelir. Balkan'ın kendine gelmesi pek çok şeyin habercisidir. Ortalık karışır. Ailesine karşı Azize'yi savunan Kartal hislerini açıklar. Azize ve Kartal arasında neler olacak?

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