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Azizler filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Azizler oyuncuları kimler?

Başrollerini Engin Günaydın ve Haluk Bilginer'in paylaştığı Azizler filmi, Netlflix'de gösterime girdi. Peki Berkun Oya'nın yazdığı, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini üstlendiği Azizler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte merak edilen soruların cevapları...

Azizler filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Azizler oyuncuları kimler?

2019 yılında İstanbul'da çekilen Azizler filmi, gün itibariyle gösterime girdi. Netflix üzerinden izlenebilen Azizler filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

AZİZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder…

Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.

AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Günaydın - Aziz

Haluk Bilginer - Erbil

Binnur Kaya - Kamuran

Öner Erkan - Alp

İrem Sak - Burcu

Fatih Artman

Gülçin Santırcıoğlu

İlker Aksum

Hülya Duyar - Rüya

Göktuğ Yıldırım - Caner

Helin Kandemir

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