Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını ifade etti.

39 yaşındaki Azra Akın, "Yakında bir ödül töreni yapacağız, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. İnsanların ihtiyaçları için belediye ile işbirliği ile olacak. Benim misyonum farkındalık yaratmak." diye konuştu.