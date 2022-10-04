Azra İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Azra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

AZRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Azra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Azra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Azra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AZRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Azra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

El değmemiş bakire kız. Medine’nin diğer bir adı. Delinmemiş inci. Meryem’e verilen adlardan.

AZRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Azra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Azra ismini koymak caizdir.

AZRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Azra ismini kullanan 72.318 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Azra ismini kullanan 14.471 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Azra ismini kullanan 4.885 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Azra ismini kullanan 3.755 kişi bulunmaktadır.

AZRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Azra ismine sahip olanların liderlik veya yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkmasını bilirler. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular. Aile kavramı onların hayatlarının merkezinde yer alır.