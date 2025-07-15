B12 vitamini eksikliği sinir hücrelerine kalıcı hasar verebilir

Normal aralıkta olsa bile düşük seviyelerde bulunan B12'nin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini aktaran Özkardeş, "Özellikle yaşlı bireylerde unutkanlık, dikkat eksikliği ve reflekslerde yavaşlama gibi şikayetler varsa, B12 düzeyi daha hassas bir şekilde değerlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.