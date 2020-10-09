B6 vitamini aynı zamanda piridoksin olarak da adlandırılır. Vücutta depolanmayan ve suda eriyen vitaminlerden biridir. Isıya ve ışığa karşı duyarlı olan B6 vitamini alkali ortamda, güneş ışığının etkisi ile pişirme ve işlenme sırasında kolaylıkla bozulabilir.

Kullanılabilir formları piridoksin hidroklorid ve piridoksal 5 fosfat bileşenleridir. Aktif formu ise piridoksal 5 fosfattır (PLF). Piridoksinin PLF’ye dönüşebilmesi için riboflavin ve magnezyum gibi kofaktörlere ihtiyacı vardır. Pridoksin vücudumuzdaki proteinlerin ve temel bileşiklerin sinir sistemindeki transimitterlerin, eritrositlerin ve prostaglandinlerin yapısında bulunan oldukça önemli bir proteindir. Ayrıca, B6 vitamini hormonal dengenin sağlanmasında ve immün sistem fonksiyonlarının düzenlenmesinde de önemlidir.

B6 Vitamini Hangi Besinlerde Vardır?

B6 vitamininden zengin bitkisel kaynaklar; tam tahıllar, baklagiller, muz, kabuklu yemişler, patates, karnabahardır. Hücre içindeki B6 vitamini konsantrasyonu diyetle alınan magnezyum miktarına bağlıdır.

B6 Vitaminin Faydaları Nelerdir?