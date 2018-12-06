'Baba Bush'un cenazesinde tokalaşma gerilimi

Hayata 94 yaşında veda eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush için başkent Washington'da "devlet cenaze töreni" düzenlendi.

Teksas'ta 30 Kasım'da hayatını kaybeden Bush'un cenazesi pazartesi günü Washington'a getirildi. Dün Kongrede düzenlenen törenlerin ardından Bush'un cenazesi, sabah saatlerinde Kongreden törenle alındı.

Beyaz Saray'ın önünden geçen tören konvoyu "Baba Bush" olarak da bilinen eski ABD başkanının cenazesi "devlet cenaze töreni için" Washington'daki Ulusal Katedrale getirildi.

Törende, eski ABD başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama eşleri ile hazır bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yanı sıra çok sayıda yabancı lider de törene iştirak etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, cenaze törenindeki yerlerini alırken; Trump çiftinin, Clinton çiftiyle el sıkışmaması dikkat çekti. Eski ABD başkanlarından Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibiydi.

Trump çifti, bir önceki başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile ise el sıkıştı.

OĞUL BUSH KONUŞURKEN AĞLADI

Washington Ulusal Katedrali’nde düzenlenen anma töreninde ilahiler okunup, baba Bush hakkında konuşmalar yapıldı. Baba Bush’un torunları Lauren Bush Lauren ve Ashley Walker Bush İncil’den bölümler okudu.

Oğul Bush ise ağlayarak yaptığı konuşmasında babasının kendisi için bir örnek olduğunun altını çizerek, “Başarısızlığı hayatın ayrılmaz bir parçası olarak gördü ancak başarısızlıkla asla anılmamamız gerektiğini öğretti. Başarısızlıkların bizi nasıl güçlendirebileceğini gösterdi” diye konuştu.

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