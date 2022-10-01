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'Baba'da büyük kavuşma

‘Baba’nın yayınlanan yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yaratıyor. Büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor. Duygu dolu anlar yüreklere dokunacak

'Baba'da büyük kavuşma
'Kadir' babasını buluyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yaratıyor. 'Kadir’in 'Emin’i bulduğu tanıtımda baba oğulun birbirine sarıldığı duygu dolu anlar yüreklere dokunurken, büyük kavuşma şimdiden merakla bekleniyor.

'BABA'DAN YENİ TANITIM

BABA’NIN 17'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kendi kayıp ilanını bulan 'Emin Saruhanlı', fotoğraftaki kişi olabileceğinden şüphelenerek ilanda yer alan numarayı aradı ancak 'Kadir’e ulaşamadı. Babasını bulmak için İlhan’dan yardım isteyen 'Kadir, tüm evsizleri bir araya toplayarak 'Emin’e dair bir iz bulabileceklerini düşündü. 'Emin', 'Kadir’in çocukluğundan bazı anları hatırlamaya başlarken 'Kadir’in yolu babasının da uğradığı bir araba mezarlığına düştü. Burada baba oğul habersizce birbirlerine mesaj bıraktı. 'Selahattin’in zulmüne uğrayan insanları korumaya çalışan 'Kadir', 'Selahattin’e meydan okudu. 'İlhan’ın yardımıyla 'Selahattin’in geçmişini öğrenen 'Kadir’in sözleri herkesi şoke etti. 'Selahattin’in karanlık geçmişi akıllarda soru işareti bıraktı.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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