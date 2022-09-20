'Baba' bu akşam başlıyor 0:00 / 0:00

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SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak’ın üstlendiği 'Baba’nın başrollerinde Haluk Bilginer ve

Tolga Sarıtaş yer alıyor.

'Baba' 2'nci sezon birinci bölümüyle ekrana gelecek. Darmadağın olan Saruhanlı ailesinde art arda yaşanan kayıplar herkesin hayatını değiştirir.

Ailenin babası 'Emin Saruhanlı' kaybolur. Bambaşka bir hayatın içine düşen ailenin bütün yükü 'Kadir’in omuzlarındadır.

'Kadir' bir yandan içinde oldukları yeni düzende ailesini ayakta tutmaya çalışırken diğer yandan her yerde babasını arar.

'Emin' ise sokaklarda hayatta kalmaya çalışır. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, her şeye rağmen filizlenen yeni aşklar, sürprizler, dönüm noktaları… Herkesin büyük sınavlar verdiği bu yepyeni dünyada Saruhanlı ailesi ve 'İlhan Karaçam' için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

'Baba', yeni sezonuyla bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...