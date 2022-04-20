'Baba'da 'Servet'ten 'Emin'e şok eden sözler! 0:00 / 0:00

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'Baba'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde, Emin'le görüştükten sonra babasıyla ilk defa açık açık konuşan ve bastırdığı duygularını açığa çıkaran İlhan büyük bir rahatlama yaşayarak Emin'e teşekkür etmeye gitti. Bu sırada Servet'in kendisini inşaattan aşağı attığını Emin'e söyledi.

Kadir, fabrikaya giderek yardım ettikleri güvenlik görevlisine iş verdiğini açıklarken uzaktan Firuz'u gördü. Firuz'un kendisine selam verdiği sırada fabrikada büyük bir patlama oldu. Firuz ve Ferit, ne kadar tehlikeli olduklarını bir kez daha gösterdi. Heyecan dolu bölümün final sahnesinde oğlunun birini öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrenen ve duyduklarına inanamayan Emin, soluğu Servet'in yanında aldı ve dayanamayarak ona vurdu. Servet'in altta kalmayarak karşılık vermesine şoke olan Emin, oğlunun intikam dolu sözleriyle bir darbe daha yedi. Gözünü kin ve hırs bürümüş Servet'in halleri gerilimi yükseltirken; bu durum karşısında Emin'in yapacakları merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #BABA'YI KONUŞTU

'Baba', onuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.58 izlenme oranı (reyting), 12.93 izlenme payı (share), AB'de 5.14 izlenme oranı (reyting), 13.06 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 3.95 izlenme oranı (reyting) 9.84 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #yenildim 1 saat 30 dakika, #Baba etiketi ise 3 saat 50 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

SARUHANLI AİLESİNDE BÜYÜK KAVGA

İlhan'ın evlilik teklifine cevap verecekken Emin'in gelişiyle şok yaşayan Büşra babasının yanına koştu. İlhan'ın kendi inandığı değerlere ters olduğunu savunan Emin'in büyük bir yıkım yaşadığı görülürken, Büşra gözyaşları içinde babasına açıklama yapmaya çalıştı. Çaresizce İlhan'ın yanına dönen Büşra evlilik teklifine de yanıt veremedi. Servet'in, Yaşar ve Uğur'la ilgili söylediklerinden sonra Saruhanlı köşkünde kıyamet koptu. Yaşar'a inanmayan Binnur ortalığı birbirine katarken, Servet keyifle o anların tadını çıkardı. Yaşar ve Servet'in birbirine gireceği sırada yetişen Kadir, abilerini sakinleştirmeye çalıştı.

BÜŞRA İLE KADİR'İN ARASINDAKİ BUZLAR ERİDİ

Büşra ile dertleşen Elif, Kadir'in de gelmesini sağlayarak iki kardeşi bir araya getirdi. Büşra, babasının İlhan'la kendisini gördüğünü ve büyük bir üzüntü duyduğunu abisiyle paylaşırken, iki kardeş arasında buzlar yavaş yavaş erimeye başladı.

SERVET'İN BABASINA TEPKİLERİ ŞAŞIRTTI

Emin, yardım etmek istediği aileyi şirkete ait bir eve yerleştirmek üzere gittiğinde karşısında Ahmet ve yabancı kadınlarla gelen Servet'i buldu. Servet'in sert çıkışı karşısında Emin'in yaşadığı yıkım izleyenlerin yüreklerine dokundu. Geçirdiği sarsıntı sonrası babasına destek olmaya çalışan Kadir, Emin'in yardım etmek istediği aile için harekete geçti. Şirkete ait eve giden Kadir, Ahmet'i yaka paça çıkararak güvenlik görevlisi ile ailesini eve yerleştirdi.

BÜŞRA, İLHAN'DAN UZAKLAŞTI

Emin'in sözlerinden çok etkilenen Büşra, yaşananlardan sonra ne ailesinin ne de İlhan'ın yanına gidebildi. İlhan'la görüşen genç kadın, çok zor olsa da ona daha fazla yaklaşamayacağını söyleyerek gözyaşları içinde yanından ayrıldı. Büşra'nın Elif'in yanında kaldığını duyan İlhan, bir süre uzaklarda olmak istedi.

CANSU'DAN KADİRCAN'A BÜYÜK OYUN

Ahmet'i götürdüğü eve Kadir'in yardıma muhtaç aileyi yerleştirdiğini öğrenen Servet, aileyi kapının önüne koydu. Köşke yerleşmek isteyen Cansu, planını uygulamaya başladı. Fethi'nin kapısına dayandığını ve kendisini tehdit ettiğini söyleyen Cansu, Kadircan'ı kışkırtarak amacına ulaştı. Amcası Kadir'den yardım isteyen Kadircan, Cansu'nun köşkte kalmasını sağladı.

İLHAN, EMİN İLE GÖRÜŞTÜ

Fabrikayla ilgili işlerin istediği gibi gitmemesi üzerine Ferit, Elif'in karşısına çıktı. Ancak maşa olmaya niyeti olmayan Elif, Ferit'e artık bu işte olmadığını söyledi. Bölümün en büyük sürprizi ise İlhan'ın Emin'in yanına gittiği anlarda yaşandı. Emin'in kiraladığı bakkal dükkânına giden İlhan, sevdiği kadına yaklaşabilmek için Emin'le konuşmaya çalıştı. Elif, Kadir'e hazırladığı iftar sofrasıyla şaşırtırken, Ferit konusunda haklı çıktığını dile getirdi. Ferit'in durmayacağını anlayan Kadir, karşısına çıkarak meydan okudu.

KADİR'DEN SERVET'E GÖZDAĞI

Servet'in aileyi evden çıkarmasından haberdar olan Kadir, onları bulmak için Elif'ten yardım isterken kendisi Servet'in yanına gitti. Bir gece kulübünde eğlenen Servet'i bulan Kadir'in gözü döndü ve abisinin ceketini yakarak ona gözdağı verdi. Cansu'nun oyununa gelen Kadircan, Fethi'yi öldüresiye dövdü.

Kadir, Servet'i ateşe veriyor;

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!