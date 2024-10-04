Baba katilinin ilginç profili!
Olay, Rize'de meydana geldi. Rize'de bu sabah bir aile faciası yaşandı. 42 yaşındaki adam bıçakla saldırıp babasını öldürdü. Annesiyle kardeşini de yaraladı. Eli kanlı caninin geçmişinin tuhaflıklarla dolu olduğu ortaya çıktı.
Giriş: 04.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:29
Olay, Rize'de meydana geldi.
Rize'de bu sabah bir aile faciası yaşandı.
42 yaşındaki adam bıçakla saldırıp babasını öldürdü.
Annesiyle kardeşini de yaraladı.
Eli kanlı caninin geçmişinin tuhaflıklarla dolu olduğu ortaya çıktı.
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