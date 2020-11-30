Baba kızı Didem Arslan Yılmaz kavuşturdu

Hasan Öztürk ve Özde Kurusıkı’nın geçen hafta verdikleri DNA örneklerinin sonucu bugün 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programında canlı yayında açıklandı. Nefeslerin tutulduğu o anda Özde Kurusıkı’nın 28 yıllık baba hasreti de sona erdi.

Babasının Hasan Öztürk olduğu ispatlanan Özde Kurusıkı, mutluluktan gözyaşlarına boğulurken duygularını, “Eskiden bana biri, kızım dediğinde onunla kavga ederdim. Teyzeme sürekli internetten bulduğum fotoğrafları ‘babam bu mu’ diye yollardım. Benim bir beklentim yok, benimki sadece özlemdi, istediğim sadece babaydı.” sözleriyle ifade etti.

28 yıl sonra bir kızı olduğunu öğrenen Hasan Öztürk ise İzmir’de yaşayan kızı Özde Kurusıkı’nın yanına gideceğini söyledi ve “Kızımla özel olarak konuşmak istiyorum.” dedi.

İşte o anlar;

https://www.showtv.com.tr/programlar/sahne/didem-arslan-yilmazla-vazgecme-ozde-karasu-28-yildir-gormedigi-babasini-buldu/91495