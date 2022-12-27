BABA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Selahattin’in Çöpköy’e yeni getirdiği işçiler üzerinden kurduğu plan işlerken bütün dengeleri alt üst eden bir olay gerçekleşir.

Kadir ve Çöpköy halkı, Çöpköy’e yeni gelen Rıdvan ve ekibiyle karşı karşıya gelirken Selahattin’in sürpriz bir sırrı, her şeyi değiştirir.