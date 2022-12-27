Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baba neden final yapıyor? Show TV Baba dizisi final sebebi nedir?

Show TV'nin başrollerini Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı dizisi Baba, bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. Son kez izleyicilerinin karşısına çıkacak dizinin neden final yaptığı sorusu ise gündem oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Baba neden final yapıyor? Show TV Baba dizisi final sebebi nedir? Baba dizisi bitti mi?

    Show TV'nin bu yıl ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi Baba, bu akşam son bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. İşte, hayranlarını oldukça üzen Baba dizisinin final yapmasının nedeni ve final bölümünde yaşanacakların özeti...
  • Baba neden final yapıyor? Show TV Baba dizisi final sebebi nedir? Baba dizisi bitti mi?

    BABA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Baba'nın reytinglerdeki düşüşü nedeniyle ekranlara veda ettiği iddia edildi.
  • Baba neden final yapıyor? Show TV Baba dizisi final sebebi nedir? Baba dizisi bitti mi?

    BABA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Selahattin’in Çöpköy’e yeni getirdiği işçiler üzerinden kurduğu plan işlerken bütün dengeleri alt üst eden bir olay gerçekleşir.

    Kadir ve Çöpköy halkı, Çöpköy’e yeni gelen Rıdvan ve ekibiyle karşı karşıya gelirken Selahattin’in sürpriz bir sırrı, her şeyi değiştirir. 
  • Baba neden final yapıyor? Show TV Baba dizisi final sebebi nedir? Baba dizisi bitti mi?

    Beklenmedik bir isim son kararını verip herkesi şaşkına çevirirken bu olay birçok şeyin fitilini de ateşler.

    Çöpköy insanları bir yandan ayakta kalmaya çalışırken bir yandan Selahattin’e karşı verdikleri mücadelenin getirdiği sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalır.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.