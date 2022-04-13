'İlhan', 'Büşra'ya evlenme teklifi etti 0:00 / 0:00

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'Baba'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde İlhan Büşra'ya evlenme teklifi etti. Genç kadına romantik bir ortam hazırlayan İlhan Büşra'nın ayaklarını yerden kesti. Bu sırada gelen Emin'in, "Bana bunu yapmadın değil mi kızım?" sözleri ise Büşra'yı şoke etti. Zor durumda kalan Büşra'nın İlhan'ın teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #PİŞMANDEĞİLİM DEDİ

'Baba', dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.52 izlenme oranı (reyting), 12.56 izlenme payı (share), AB'de 5.27 izlenme oranı (reyting), 12.34 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.02 izlenme oranı (reyting) 9.75 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölüm, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. #pişmandeğilim etiketi 2 saat 25 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde yer aldı.

SERVET, İLHAN'I İNŞAATTAN İTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Büşra'yı karşısında gören Kadir, onu uyarmaya çalışırken; İlhan'ı bu hale getiren kişinin Servet olduğunu öğrendi. Abilerinin yanına giden Kadir, Servet'e İlhan'la ilgili olanları sorunca Servet, İlhan'ı inşaattan ittiğini itiraf etti. Kadir ve Yaşar, Servet'i teslim olmaya ikna etmeye çalışırken; babasının intikamını aldığını düşünen Servet bunu kabul etmedi. Kadir, Büşra'nın İlhan'ın yanında kalmayı seçmesinin ardından Ahmet'in elindeki görüntüleri zorla sildirdi ve onu evden kovdu. Uzun bir süre sonra gözlerini açan İlhan, Büşra'nın yanında olmasına sevinirken; Büşra mutluluk gözyaşlarına engel olamadı. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek yakınlaşmaya başladı.

BİR ÇIKIŞ YOLU ARAYAN KADİR, BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

Kadir'in olayları Fazilet'e anlatmasıyla kardeşleri ve ailesi tarafından dışlandığına inanan Servet'in tedirgin bekleyişi sürdü. Kadir ise vermesi gerektiği kararla ilgili fikir almak için babasının yanına gitti. Bir durum olduğunu anlayan ve olayları bilmeyen Emin, sorumluluğu Kadir'e bıraktı ancak Kadir'i gizlice izleyen Servet, kardeşinin her şeyi babasına anlattığını düşündü.

AHMET, BÜŞRA'DAN BOŞANMIYOR

Fabrika çalışanlarının maaşlarının yarıya düşürüleceği söylentisi, işçileri ayaklandırdı. Bu kriz Kadir'le, ortalığı karıştıran Elif'i bir kez daha karşı karşıya getirecekti. Büşra cephesinde ise işler iyi gitmedi. Ahmet, bulduğu vekâletnameyi Büşra'nın gözünün önünde yırtarak genç kadının boşanma hayallerini yıktı.

SERVET, FERİT VE FİRUZ'UN ELİNE DÜŞTÜ

Polislerin gözaltına aldığı Servet kendisini ihbar eden kişinin Kadir olduğunu düşündü ancak o kişi abisi Yaşar'dı. Avukat yardımıyla Servet'e ulaşan Firuz, kendisine yardım etmesi karşılığında onu kurtaracağını söyledi. Sorgu odasında bekleyen Servet, bir anda karşısında İlhan'ı buldu. Firuz'un henüz ne olduğunu bilmediği teklifini kabul ederse İlhan, Servet'i ele vermeyecekti. Çıkmaza giren Servet'in teklifi kabul edeceğini söylemesiyle İlhan, kendisini inşaattan iten kişinin o olmadığını belirtti.

BÜŞRA İLE SERVET SARUHANLI, AİLESİNİ KARŞISINA ALDI

Kadir, ardı arkası kesilmeyen sorunlarla boğuşurken Yaşar'la beraber katıldığı toplantıda Büşra'nın yanı sıra Servet'in de karşı tarafta yer almasıyla büyük bir şok yaşadı. Bir yandan da fabrika sorununa çözüm bulmak isteyen ancak çalışanları işten çıkarmamakta kararlı olan Kadir, hisselerini fabrika çalışanlarına devrederek krizi önledi. Elif, Kadir'in bu hareketinden oldukça etkilendi.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Emin ile Büşra'nın yüzleştiği sahnede Büşra, İlhan'la kendisini gören babasına açıklama yapmaya çalışıyor. Emin, savunduğu değerlerine İlhan'ın karşı olduğunu söylerken Büşra, Emin gibi İlhan'ın da değiştiğini savunuyor. Baba kız arasında yaşanan duygu dolu anlar izleyicilerin yüreğine dokunurken Emin'in "Ben değişmedim kızım, ben yenildim..." sözleri dikkat çekiyor. Bu durumun İlhan ile Büşra'nın ilişkisini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oluyor.

Baba'nın 10. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!