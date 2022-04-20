'Baba'nın 11. bölüm ön izlemesi yayınlandı 0:00 / 0:00

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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

'Baba'nın 11. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Büşra'ya evlilik teklifi eden İlhan, Emin'in karşısına geçti. Tanıtımda İlhan ile yüzleşen Emin'in, "Allah'ım ben ne günah işledim de bana bunu reva gördün? Aileme emek vermedim mi ben? Verdim... Aile emek ister..." sözleri dikkat çekiyor.

"Baba" yeni bölümüyle 26 Nisan'da saat 20.00'de Show TV'de!