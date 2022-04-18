'Sen yokken köprünün altından çok sular aktı' 0:00 / 0:00

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Gittiği evde Ahmet ve Servet’i yabancı iki kadınla gören Emin’in büyük bir şaşkınlık yaşadığı tanıtımda Büşra, gözyaşları içinde Kadir’e içini döküyor. Servet’in Emin’e meydan okuduğu anlar izleyicileri şoke ederken baba oğul arasında yükselen gerilimin sonucunda neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

‘BABA’NIN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Uğur’un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin’in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan’ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan’ın evlilik teklifinden sonra Emin’le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra’ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet’le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Baba’nın 10. Bölüm 2. Tanıtımı;