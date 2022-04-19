'Emin'le yüzleşen 'Büşra' zor bir karar alıyor! 0:00 / 0:00

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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikâyesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Baba bu akşam 10. bölümüyle ekrana gelecek. Uğur'un köşke gelmesiyle birlikte evde bütün dengeler bir anda bozulur. Emin'in yokluğunda evi ve şirketi toparlamaya çalışan Kadir için işler iyice çıkmaza girer. Kadircan'ın ilgisini üstünde tutmaya çalışan Cansu, sürpriz bir hamle yapar.

İlhan'ın evlilik teklifinden sonra Emin'le yüzleşen Büşra çok zor bir karar almak zorunda kalır. Büşra'ya olan aşkını ispat etmek için kararlı olan İlhan en büyük kozunu oynar. Servet'le ilgili şok edici bir gerçekle yüzleşen Emin soluğu oğlunun karşısında alır.

"Baba" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 10. Bölüm Tanıtımları;

Baba'nın 10. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;