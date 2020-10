'Baba'nın öyküsü film oluyor

'Yağmur Adam' filmiyle Oscar kazanan usta yönetmen Barry Levinson, sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden 'Baba''nın (The Godfather) yapım sürecini anlatacak olan bir film için kolları sıvadı.

'Francis and The Godfather' adlı film, Mario Puzzo'nun romanından uyarlanan ve Marlon Brando ve Al Pacino gibi isimlerin rol aldığı 1972 tarihli 'Baba'yı yapmak için yönetmen Francis Ford Coppola'nın verdiği mücadeleye odaklanacak.

Francis Ford Coppola

Filmde usta yönetmen Francis Ford Coppola'yı Oscar Isaac canlandıracak. Coppola'nın filmi yapma için ikna etmeye çalıştığı stüdyo yöneticisi Robert Evans'ı ise Jake Gyllenhaal oynayacak.

Oscar Isaac

Francis Ford Coppola'nın o dönemde uzu süredir başarılı bir filmde rol almayan Marlon Brando'nun 'Don Corleone' karakterini oynaması için büyük mücadele vermişti.

Jake Gyllenhaal

Andrew Farotte‘nin, henüz finanse edilmemiş en iyi senaryoların seçildiği Black List’teki senaryosundan çekilecek olan yeni filmde The Godfather'da rol alan Marlon Brando, Robert Duvall, James Caan, John Cazale, Talia Shire, Diane Keaton gibi yıldızları kimlerin canlandıracağı ve filmin çekimlerine ne zaman başlanacağı ise henüz belli değil.