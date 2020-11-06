DHA

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi´nde yaşayan Osman Örnek ve oğlu Sabri Örnek´in, 14 Ekim'de yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre, baba ve oğul, İnegöl Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine aynı anda yatırılarak, tedaviye alındı. Tedavileri devam ederken, durumu ağırlaşan Sabri Örnek, 31 Ekim´de hayatını kaybetti.

Osman Örnek (80)

Taburcu edilen baba Osman Örnek, birkaç gün sonra yeniden fenalaşarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Baba Örnek de oğlunun ölümünden 6 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun cenazeleri İnegöl ilçesindeki kırsal Hilmiye Mahallesi'nde toprağa verildi.

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