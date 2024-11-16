Babacan’dan Beşiktaş’ta 2 milyar TL'lik proje

Babacan Yapı, Beşiktaş’ta 2 milyar TL değerinde yeni bir projeye imza atıyor. Şirket, Babacan Meridian ismiyle kendi arsası üzerinde tamamlayacağı yeni projesinden ev sahibi olmak isteyenler için ön talep toplamaya başladı.

Proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ve ticari alanlarla satışa sunuluyor. Toplamda 77 adet olarak tasarlanacak olan birbirinden farklı tiplerdeki dairelerin yanı sıra çatı dubleks daireler ve 6 ticari alanın yer alacağı 10 katlı yapı, açık hava cadde mağazalarından oluşacak.

Lüks konut talebinin, son yıllarda rezidansa ilgiyi artırdığını belirten Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “İş hayatının yoğun temposu, yaşam tarzlarındaki yeni arayışlar, konut alıcısını yaşamı kolaylaştıran, pratik çözümler sunan, lüks ve konforlu alanlar tercih etmeye itti. Tabii bu beklentileri ulaşılabilir bir yaklaşımla karşılayabilmek gerekiyor. Biz uzun yıllardır konuta erişimde ‘ulaşılabilir koşullar’ motivasyonuyla hareket ediyoruz ve herkesin, her kesimin konuta erişmesini arzuluyoruz. Babacan Meridian da kendi bölgesinin en uygun fiyatlı konut projelerinden biri olarak, oldukça avantajlı bir yatırım. Babacan Yapı olarak uzun zaman önce sektördeki geleneksel yaklaşımları aşarak, bir inovasyon dönemi başlattık. Bu yenilikçi yaklaşımımızı hem projelerimizde hem ödeme kolaylıklarımızda hem de her kesimi konut sahibi yapan uygulama ve çözümlerimizle gösteriyoruz. Bu da bizi gayrimenkul sektöründe standartları yeniden belirleyen şirket yaparken, herkes için daha fazla fırsat, avantaj ve ayrıcalık sunuyor” dedi.

Babacan Meridian’ın geleneksel rezidans yaklaşımının dışında, özgün ve farklı bir proje olacağının altını çizen Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan ise “2026 yılında tamamlamayı arzuladığımız Babacan Meridian hem yerli hem de yabancı yatırımcıya hitap edecek. Dünyaca ünlü ödüllü mimarlarımızın imzasını taşıyan bu projenin, Gayrettepe’nin en prestijli kentsel dönüşüm işlerinden biri olacağına inanıyorum. Tüm ulaşım akslarının merkezinde, İstanbul’un sayısız eşsiz güzelliğine oldukça ulaşılabilir bir mesafede yer alacak olan bu özgün yapı; yatırımcılarına ve misafirlerine sağlıklı, konforlu, prestijli ve lüks yaşam deneyimi sunacak. Tamamlanmasının ardından birçok projemiz gibi otel hizmeti de verecek olan Babacan Meridian için şimdiden dünya çapında tanınan birçok zincir marka ile görüşmelere başladık. Hammaddemiz arsa olduğu için sektörün güven veren markalarının başında geliyoruz. Arazi geliştirme konusundaki donanımlı altyapımız ve zamanında oluşturduğumuz arsa stoğumuz sayesinde çok önemli projelere imza attık. Babacan Meridian başta olmak üzere, önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz tüm yeni projelerimizi, güven ve kaliteden ödün vermeden alıcısıyla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.