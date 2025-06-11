Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?
Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Babalarından uzakta olan kişilerse mesajlar ve telefon ile kutlamalarını gerçekleştirecekler. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hangi güne denk geliyor, bu Pazar mı?
Babalar Günü kapsamında çocuklar babaları için aldıkları hediyeleri takdim edecek ve onların gününü kutlayacaklar. Babalar ve baba adaylarının gününü kutlamak isteyen kişiler “Babalar Günü hangi gün?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Babalar Günü ne zaman?
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yıl Babalar Günü, 15 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER NELERDİR?
Babalar Günü yaklaşırken, "Babam için ne hediye alsam?" sorusu da gündeme geldi. İşte, babanızı mutlu edecek hediye seçeneklerinden bazıları:
Kartlık, cüzdan ya da stiline uygun bir kıyafet
Sevdiği bir parfüm ya da yeni bir koku keşfi
Hobi kitleri, tamir takımları veya 'kendin yap' setleri
Babanızın baş harfini taşıyan kol düğmesi veya deri kemer
Klasik tarzdan hoşlanan babalar için şık bir saat
Gün boyu ayakta çalışan babalar için konforlu bir ayakkabı
Günlük kullanım için sade ve şık bir şapka
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