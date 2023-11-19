Babasının hediyesi makinayla başladığı uzay fotoğrafçılığında gözle görülmeyenleri pozluyor

Belen, fotoğraf eğitimi almadığını, tüm teknikleri kendi imkanları ve sosyal medyada takip ettiği uzay fotoğrafçılarından öğrendiğine değinerek, şöyle devam etti:

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"Ülkemizde bu hobi çok yaygın olmadığı için sosyal medya üzerinden yabancı fotoğrafçılara ulaştım. Onlara sorular sorarak veya paylaştıkları içerikleri izleyerek öğrendim. Bu sayede İngilizcemi de geliştirdim. Aslında bu sayede İngilizce de öğrendim. İleride İngilizce üzerinden meslek düşünüyorum. Tam karar vermedim ama mütercim-tercümanlık yapmak amaçlarımdan birisi. Çünkü uzay fotoğrafçılığı meslek olarak karşılık görmüyor ama hobimi imkanım oldukça sürdürmek istiyorum."