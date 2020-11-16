Babasının husumetlisi 5 kişiyi bıçakladı

DHA

Olay, 14 Kasım günü gece yarısı Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman H., sokakta yürüdüğü sırada, önceden babası ile kavga eden Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset ile karşılaştı.

Kendilerini polise ihbar edeceğini söyleyen Süleyman H., Ahıska Türkü olan Refik Valiyev'in kolundan tutarak, ayrılmamasını söyledi. Bunun üzerine Refik Valiyev ile Süleyman H. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Süleyman H., yanındaki bıçağı çekerek Refik Valiyev, Tahir Aslanov, Kemal Usseinov, Murat Abdulleva ve Osman Somerset'i çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay sırasında bıçağı elinden alınan Süleyman H. de çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan Refik Valiyev, yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatan polis Süleyman H.'yi gözaltına alırken, Murat Abdulleva ise kaçtı. Diğer yaralılar ise hastanede tedaviye alındı.