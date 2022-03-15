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Ankara'da sokak ortasında kan davası infazı: Babasının katilinin babasını öldürdü

Ankara'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 51 yaşındaki Mehmet Ali Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. 22 yaşındaki zanlı ilk ifadesinde, geçen yıl aralarında babasının bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle vurduğunu söyledi

Son dakika haberi: Ankara'da sokak ortasında infaz! Babasının katilinin babasını öldürdü
Babasının katilinin babasını öldürdü!
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AA

Ankara'nın Sincan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi Polatlı 1 Caddesi üzerinde yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) bir araçtan ateş açıldı. Ağır yaralanan Demir, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANKARA POLİSİ KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olayın şüphelisinin R.S. (22) olduğu belirlendi. Ekiplerce gözaltına alınan zanlının polise verdiği ilk ifadesinde, 2021 yılında Aksaray'da aralarında babası Rıza S'nin de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesi olayının failinin Demir'in oğlu olduğunu, bu nedenle maktulü vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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