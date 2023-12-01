Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü
Aydın'da yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Kentte bir bebek babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, babasının kullandığı traktörün altında kalan bir yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu H.H, traktör ile 5 Eylül Mahallesi'ndeki tarlada geri manevra yaptığı sırada bir yaşındaki oğlu Yusuf Halbini'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yaşamını yitirdiği belirledi. Cenaze, otopsi işlemleri için Kuyucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir