Babil İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Matematik, bilim ve mimaride gelişmiş bir uygarlık olan Babiller Türk mü? Babil İmparatorluğu nasıl yok oldu? İşte, Babil İmparatorluğu tarihi hakkında tüm detaylar…
Babiller Kimdir?
Babiller ya da Babil İmparatorluğu; Sami kökenli bir topluluktan meydana gelmektedir ve devletin kurucusu Sumu-Abum’dur. M. Ö. 1894 yılında kurulan ve ilk yıllarında Akadlara bağlı olarak yaşayan Babiller, Hammurabi zamanında büyüyüp gelişmişler ve bölgede söz sahibi olan büyük bir imparatorluk halini almışlardır. Babil İmparatorluğu başkenti ise Babil’dir.
Hammurabi dönemindeki gelişmelerin neticesinde tüm Güney Mezopotamya Babil olarak anılmaya başlamış ve önemli bir şehir olan Nippur devletin kutsal şehri olarak ilan edilmiştir.
Hammurabi’nin ölümünün ardından eski gücünü yitiren Babiller, Asur ve Elam hâkimiyeti altına girmişler ve Babil bu dönemde Asurlular tarafından yıkılarak yeniden inşa edilmiştir.
M.Ö. 609 yılında yeniden bağımsızlıklarını kazan Babiller; Yeni Babil İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. M. Ö. 539 yılında bu imparatorluğun da yıkılmasının ardından Babil ülkesi Part, Roma ve Sasani egemenliği altına girmiştir.
Tüm bu bilgilerin yanı sıra, Babiller Türk mü sorusu bugün de güncelliğini korumaktadır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde Babiller Türk olduğuyla ilgili herhangi bir tarihi kaynak bulunmamaktadır.
Babiller Özellikleri
M.Ö. 1894 ile M. Ö. 593 yılları arasında büyük bir imparatorluk kurmayı başarmış olan Babiller özellikleri şu şekildedir:
- Sami kökenli bir halktır.
- Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluk olan devlet, Babil kenti ve etrafında kurulmuştur.
- Sümerlerin etkisinde kurulmuş olan bir medeniyettir.
- Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Sumu-Abum’dur.
- Hammurabi dönemi, imparatorluğun en parlak yıllarıdır.
- Tarihin en eski yazılı kanunu olan Hammurabi Kanunları Babiller tarafından oluşturulmuştur. Bu açıdan, Babiller neyi buldu? sorusunun cevaplarından bir tanesi Hammurabi Kanunları olacaktır.
- Babil Kulesi inşa edilmiştir.
- Abaküs, Babiller tarafından icat edilmiştir.
- Ay ve Güneş tutulmalarının devirli olduğu Babiller tarafından keşfedilmiştir.
- Haftayı 7 güne bölmüşlerdir.
- Babil’de inşa edildiği söylenen Babil’in Asma Bahçeleri bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca Babil’in Asma Bahçeleri; Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak değerlendirilmektedir.
- Sümerler tarafından icat edilen burçlar, Babiller tarafından 12 ayrı bölüme ayrılmıştır.
- Güneş saati bu dönemde bulunmuştur.
- Şehrin sınırlarını belirlemek için memurlar görevlendirilmiştir.
- Suyu yükselten makineler kullanmışlardır.
- Sulama sisteminde yeni usuller getirmişler ve tarımsal verimi arttırmışlardır.
- Krallığın simgelerinden biri olan İştar Kapısı inşa edilmiştir.
- Sümer etkisi görülen çok tanrılı bir dini inanca sahiptirler. En büyük tanrıları Marduk’tur.
Babiller Neleri İcat Etti?
Babiller ya da Babil İmparatorluğu; matematik, astroloji ve astronomide oldukça gelişmiş bir uygarlıktır. Bugün ilk bilgisayar olarak değerlendirilen abaküs, Babiller tarafından icat edilmiştir. Bunun yanında Babiller 60 tabanlı bir sayı sistemi kullanmışlardır. Bugün 1 saatin 60 dakika; 1 dakikanın ise 60 saniye olarak ölçülmesi Babillerin kullandığı bu sisteme dayanmaktadır.
Astrolojide 12 burç kavramını ilk kullanan uygarlık olan Babiller astronomide de önemli gelişmeler sağlamıştır. Güneş ve Ay tutulmalarının devirli olduğunu keşfeden Babiller; aynı zamanda Güneş saatini de bulmuşlardır. Tüm bunların yanında kullanmış oldukları Hammurabi Kanunları ile de tarihin ilk yazılı hukuk kurallarını oluşturmuşlardır.
YORUMLAR